Komendant Główny Policji z wizytą w Kijowie

W dniu 20 czerwca 2022 roku Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk udał się z wizytą do Kijowa. Podróż szefa polskiej Policji do Ukrainy była okazją do wyrażenia solidarności i jedności z ukraińskimi policjantami, którzy z narażeniem życia pełnią służbę w czasie wojny, wywołanej przez Federację Rosyjską.