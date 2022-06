"Dziękujemy, że jesteście” - wyrazy wdzięczności od społeczeństwa Data publikacji 22.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, to jedno z najważniejszych dewiz przyświecających policjantom w ich codziennej służbie. Wielu z nich wykonuje swoje zadania z narażeniem życia, nie oczekując niczego w zamian. Jednak każdy drobny gest skierowany w ich stronę, podziękowanie lub uścisk dłoni, oddaje więcej niż tysiąc słów i kolejny impuls do działania.

Lubuscy Policjanci zawsze wypełniają swoje zadania z pełnym zaangażowaniem, w taki sposób, aby przede wszystkim nieść pomóc osobom w potrzebie oraz dbać o bezpieczeństwo. Niejednokrotnie ich wysiłek niesie za sobą wyjątkowe podziękowania od osób, które tą pomoc otrzymały.

Od początku bieżącego roku na ręce komendantów miejskich oraz powiatowych spłynęło wiele listów, e-maili, dyplomów czy słodkości, za pomoc oraz wyjątkową postawę, podczas wykonywania obowiązków służbowych przez ich podwładnych. Równie często wdzięczność płynęła wprost do policjantów biorących czynny udział w tych działaniach. Takie sytuacje pokazują jak ważna jest to służba i umacnia w samych mundurowych poczucie dobrze spełnionej misji na rzecz społeczeństwa i bezpieczeństwa. Często były to błahostki, jak zmiana przebitego koła, pomoc w dotarciu do miejsca w nieznanym mieście czy życzliwa rozmowa w trudnej chwili. Były też poważniejsze sytuacje, w których funkcjonariusze angażowali się często w czasie wolnym od służby i potrafili pomóc wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Każdy z tych przykładów pokazuje, że są one równie ważne dla osób w potrzebie i potrafią to pokazać w zebranych podziękowaniach. Dlatego nie ważne czy nosimy mundur czy nie, wzajemny szacunek to podstawa.

My również dziękujemy za wsparcie i każdy miły gest, który daje motywację do działania i dalszej pracy.

Poniżej linki z podziękowaniami dla policjantów:

(KWP w Gorzowie / mw)