Oszukiwał w sieci - usłyszał 57 zarzutów Data publikacji 22.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą jasielskiej komendy zakończyli postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustw internetowych. Gromadzony przez kilka miesięcy materiał dowodowy pozwolił na wykrycie 57 przestępstw. Podejrzany 26-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Początek tej sprawie dało zawiadomienie Biura Antyfraudowego Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego w Warszawie, które trafiło do jasielskiej komendy Policji we wrześniu ubiegłego roku. Zawarto w nim informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wykorzystaniu do celów przestępczych rachunku bankowego należącego do 26-letniego mieszkańca powiatu jasielskiego. Sprawą zajęli się specjaliści ds. zwalczania przestępczości gospodarczej. Już na etapie pierwszych czynności sprawdzających oraz kompletowania materiału dowodowego okazało się, że wskazany 26-latek posługuję się dwoma rachunkami bankowymi, a prowadzona przez niego nielegalna działalność może mieć zasięg ogólnopolski.

Mechanizm działania oszusta był prosty. Mężczyzna działając z zamiarem oszukania kupujących, zamieszczał na portalach społecznościowych ogłoszenia oferując do sprzedaży różnego rodzaju elektronarzędzia. Pokrzywdzeni po uzgodnieniu szczegółów transakcji wpłacali na wskazane rachunki bankowe ustaloną kwotę, po czym nie otrzymywali zakupionego towaru i nie mogli odzyskać pieniędzy.

W trakcie prowadzonego dochodzenia śledczy przez kilka miesięcy żmudnie gromadzili materiał dowodowy i przy współpracy z policjantami innych jednostek docierali do pokrzywdzonych osób zamieszkujących na terenie całego kraju.

Śledczy ustalili, że podejrzany 26-latek oszukał w ten sposób 57 osób. Łącznie zgromadził na swoich kontach ponad 18 tys. zł. Podczas przesłuchania przyznał się do przedstawionych zarzutów i złożył wyjaśnienia.

Niebawem sprawą zajmie się sąd, który zadecyduje o losie 26-latka. Za popełnione oszustwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.



Policjanci apelują, aby kupując przez Internet zachować zdrowy rozsądek, nie dać się ponieść emocjom związanym z tzw. „okazją cenową” oraz zachować przynajmniej podstawowe środki ostrożności:

korzystajmy ze znanych i sprawdzonych sklepów czy portali internetowych - takich, które zapewniają ubezpieczenie dokonywanych przez nas transakcji, czy też proponują nam zakupy z wykorzystaniem programów ochrony kupujących, wówczas w przypadku oszustwa na naszą szkodę możemy starać się o zwrot poniesionych strat,

sprawdzajmy rzetelność i wiarygodność kontrahenta - oceny sprzedających, opinie, punkty, komentarze,

preferujmy odbiór osobisty zamówionego towaru, przesyłką kurierską pobraniową z możliwością sprawdzenia jej zawartości,

nie dajmy się zwieść nierealnym promocjom - często atrakcyjna, niska cena jest podstawowym "chwytem" wykorzystywanym przez oszustów,

zachowajmy wszystkie dokumenty związane z transakcją (dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową, itp.) przy ewentualnym zgłoszeniu przestępstwa, ułatwi to wykrycie jego sprawcy.

(KWP w Rzeszowie / mw)