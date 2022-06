Pomagamy i chronimy. Liczyła się każda sekunda Data publikacji 22.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Żywca pomogli kierowcy, który utknął w korku. Mężczyzna wiózł do szpitala swojego 2-letniego synka, który połknął substancję chemiczną. Z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia, policjanci natychmiast rozpoczęli pilotaż. Dzięki temu mężczyzna z dzieckiem szybko i bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy. O tym, że historia zakończyła się szczęśliwie, dowiedzieliśmy się z radia, do którego rodzice 2-latka wysłali podziękowania dla policjantów.

Kilka dni temu około 15.00 policjanci z wydziału prewencji żywieckiej komendy oczekiwali na światłach w rejonie skrzyżowania ulic Dworcowej i Wesołej. W pewnym momencie podbiegł do nich mężczyzna i zapytał, którą drogą najszybciej dostanie się do szpitala. Liczyła się każda sekunda, bowiem wiózł 2-letniego synka, który połknął substancję chemiczną. Z uwagi na to, że w mieście panował spory ruch, policjanci natychmiast pomogli rodzinie i pilotowali samochód do szpitala.

O tym, że historia zakończyła się szczęśliwie, dowiedzieliśmy się kilka dni temu. Rodzice dziecka, wdzięczni policjantom za pomoc, wysłali podziękowania do radia. Poinformowali też, że chłopczyk po badaniach i obserwacji wrócił do domu.

(KWP w Katowicach / mw)