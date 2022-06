Skok na SKOK. Sprawca w rękach policjantów Data publikacji 22.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niespełna kilka godzin cieszył się wolnością mężczyzna, który wczoraj 21 czerwca br., przed godz. 13 z przedmiotem przypominającym broń palną napadł na placówkę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Strzelinie. Bardzo szybko wpadł w ręce policjantów. Grozi mu teraz do 12 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w miniony wtorek 21 czerwca br., przed godz. 13, kiedy to do placówki Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (SKOK) w Strzelinie wszedł mężczyzna, który przedmiotem przypominającym broń palną oraz groźbą pozbawieniem życia, zażądał od kasjerki wydania wszystkich pieniędzy zdeponowanych w tym dniu w sejfie. Jak ustalono w chwili zdarzenia sprawca miał założoną czapkę, okulary oraz maskę uniemożliwiającą jego identyfikację. Chwilę później ze zrabowanymi pieniędzmi wyszedł na zewnątrz i oddalił się w nieznanym kierunku. Na szczęście nikt podczas tego napadu nie ucierpiał.

Na podstawie otrzymanego zgłoszenia policjanci z komendy powiatowej w Strzelinie przystąpili do zebrania wszystkich śladów, które mogły przyczynić się do wytypowania i w konsekwencji zatrzymania sprawcy. W tym celu mundurowi weryfikowali różne informacje, a te najbardziej wiarygodne i prawdopodobne prowadziły do jednego z mieszkańców powiatu strzelińskiego.

W toku wykonywanych czynności tego samego dnia przed godz. 19: 00 funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali 34–letniego mężczyznę, który bezpośrednio po dokonaniu napadu schował się w pomieszczeniu gospodarczym przyległym do budynku mieszkalnego. Ponadto w trakcie sprawdzania lokalu, śledczy ujawnili znaczą kwotę pieniędzy oraz odzież, którą sprawca miał na sobie podczas napadu.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty, za które Kodek karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do lat 12.