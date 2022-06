Pracownik cywilny myślenickiej Policji udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierującemu Data publikacji 22.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamil Grzybek, pracownik cywilny myślenickiej komendy, mając podejrzenie, że za kierownicą samochodu siedzi nietrzeźwy kierowca wyciągnął kluczyki ze stacyjki i uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. 72-letni mieszkaniec Krakowa, który kierował tym pojazdem, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21.06.2022 r., około godziny 11.30 na ul. Łokietka w Krakowie. Pracownik cywilny Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach Kamil Grzybek zauważył, że na parkingu sklepowym jeden z kierowców ma ogromne problemy z wyjazdem na ulicę Łokietka. Kierujący citroenem zawracał kilkanaście razy, wielokrotnie z impetem wjeżdżał w krawężnik, nie mogąc trafić w wyjazd z parkingu. Pracownik Policji podbiegł do kierowcy i zapytał, czy wszystko w porządku i czy jest trzeźwy. Mężczyzna odparł, że wypił rano jedno piwo, a teraz ma do przejechania tylko kawałek, po czym próbował odjechać. Kamil Grzybek wyrwał wtedy kluczyki ze stacyjki, następnie zadzwonił na numer alarmowy i czekał na przyjazd Policji. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy citroena.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i utrata uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na wiele lat.

Reagujmy, gdy pijany wsiada za kierownicę. Pamiętajmy, że pijany kierowca to potencjalne zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg.

(KWP w Krakowie / mw)