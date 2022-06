Sukcesy sportowe w mistrzostwach Polski policjanta z Oświęcimia Data publikacji 22.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu sierżant sztabowy Wojciech Mazur został czterokrotnym medalistą na II Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w brazylijskim Ju-Jitsu.

W sobotę (11.06.br.) w Mińsku Mazowieckim odbyły się II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w brazylijskim Ju-Jitsu. W Mistrzostwach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych z całej Polski. Do rywalizacji na macie przystąpiło 350 zawodników z różnych formacji. W zawodach startował również oświęcimski policjant sierżant sztabowy Wojciech Mazur na co dzień trenujący w klubie Factory Oświęcim.

Turniej rozgrywany był w dwóch formułach: kimona - Gi i bez kimon - No Gi. Zaangażowanie i ogromny wysiłek włożony przez policjanta w przygotowania do zawodów doprowadziły do zdobycia przez niego, aż czterech medali tj. dwóch złotych w kategorii Master 1 niebieskie pasy ( Gi i No Gi) oraz dwóch srebrnych w kategorii Adult niebieskie pasy ( Gi i No Gi).

Wojciech Mazur do Policji wstąpił dwanaście lat temu. Poza służbą od blisko trzech lat ćwiczy brazylijskie Ju Jitsu w klubie Factory Oświęcim, gdzie swoje umiejętności szlifuje pod czujnym okiem trenerów Patryka Hryniewickiego i Jakuba Kubicy. Policjant sportowe umiejętności w zakresie sztuk walki przekazuje policjantom podczas szkoleń zawodowych w oświęcimskiej komendzie jako instruktor taktyki i technik interwencji.

Znakomity wynik oświęcimskiego policjanta na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych BJJ poprzedziło kilkanaście startów na zawodach różnej rangi zaczynając od Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, a kończąc na startach w lokalnych zawodach. Wojtek ma na swoim koncie między innymi takie sukcesy jak:

- pierwsze miejsce na VIII Ogólnopolskim Turnieju Submission Fighting, który odbył się w grudniu 2019 roku w Krapkowicach

- pierwsze i drugie miejsce na IX Ogólnopolskim Turnieju No Gi i Gi Fight, który odbył się w lutym 2020 roku w Dzierżoniowie

- wicemistrzostwo Polski oraz trzecie miejsce w dwóch kategoriach na X Mistrzostwach Polski No Gi, które odbyły się w lutym 2020 roku w Luboniu.

- mistrzostwo Polski oraz wicemistrzostwo Polski na XVI Mistrzostwach Polski BJJ Gi, które odbyły się w listopadzie 2020 roku w Mosinie.

- pierwsze miejsce na Otwartych Mistrzostwach Śląska w Ju-Jitsu Sportowym, które odbyły się w grudniu 2020 roku w Katowicach.

- pierwsze miejsce na zawodach Impact Gi Open, które odbyły się w listopadzie 2020 roku w Bielsku Białej.

- trzecie miejsce na XVIII Pucharze Polski w BJJ, który odbył się we wrześniu 2021 roku w Koninie.

- mistrzostwo Polski na XI Mistrzostwach Polski No Gi, które odbyły się we wrześniu 2021 roku w Luboniu.

- wicemistrzostwo Polski oraz trzecie miejsce w dwóch kategoriach na XVII Mistrzostwach Polski w BJJ Gi, które odbyły się w październiku 2021 roku w Warszawie.

- podwójne Wicemistrzostwo Europy na VII European Championship CBJJP, które odbyły się w listopadzie 2021 roku w Luboniu.

- drugie miejsce na X Ogólnopolskim Turnieju Submission Fighting, który odbył się w listopadzie 2021 roku w Krapkowicach.

- drugie i trzecie miejsce w dwóch kategoriach na Otwartych Mistrzostwach Śląska w Ju Jitsu Sportowym, które odbyły się w grudniu 2021 roku w Katowicach.

- trzecie miejsce na III Super Pucharze Polski BJJ Gi, który odbył się w lutym 2022 roku w Oławie.

- trzecie miejsce na XII Mistrzostwach Polski No Gi które odbyły się w lutym 2022 roku w Poznaniu.

- drugie i trzecie w dwóch kategoriach na I Otwartych Mistrzostwach Śląska Gi i No Gi, które odbyły się w marcu 2022 roku w Katowicach.

- trzecie miejsce w XIX Pucharze Polski w BJJ, który odbył się w maju 2022 roku w Koninie.

Gratulujemy znakomitych rezultatów i życzymy sukcesów w kolejnych zawodach.