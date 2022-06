Sądecki policjant po służbie zatrzymał sprawcę rozboju Data publikacji 22.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu sądeckiej komendy będąc po służbie, rozpoznał i zatrzymał mężczyznę, który kilka godzin wcześniej uderzył i okradł mieszkankę powiatu nowosądeckiego. Sprawca, który popełnił to przestępstwo w warunkach recydywy, usłyszał zarzut.

W piątek, 17 czerwca 2022 r . przed godziną 11.00, sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na parkingu przy jednej z ulic w Nowym Sączu doszło do rozboju. Do samochodu kobiety siedzącej za kierownicą , drzwi od strony pasażera otworzył nieznajomy mężczyzna i wsiadł do środka. Zażądał podwiezienia we wskazane miejsce, a gdy kobieta odmówiła, zaczął być agresywny i uderzył ją w twarz. Mężczyzna chciał wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, ale z uwagi na opór kobiety, nie udało mu się. Zabrał za to dwa breloki o wartości około 120 złotych i wyszedł z pojazdu.

Kiedy policyjny patrol przyjechał na miejsce zdarzenia, na podstawie informacji uzyskanych od pokrzywdzonej oraz po przejrzeniu zapisu kamer monitoringu, policjanci ustalili potencjalnego sprawcę rozboju i podjęli czynności zmierzające do jego zatrzymania. Wizerunek mężczyzny został również przekazany sądeckim policjantom będącym wówczas w służbie. Kilka godzin później, funkcjonariusz Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu na terenie jednego z osiedli w Nowym Sączu rozpoznał poszukiwanego mężczyznę. Policjant będący wtedy po służbie, postanowił natychmiast zareagować, by zatrzymać potencjalnego sprawcę rozboju. O sytuacji został powiadomiony oficer dyżurny sądeckiej komendy, który wysłał na miejsce policyjne patrole.

31-letni mieszkaniec Nowego Sącza został zatrzymany, a w toku prowadzonego postępowania usłyszał zarzut rozboju, za co grozi od 2 do 12 lat więzienia. Sąd może jednak orzec wyższy wymiar kary z uwagi na to, że sądeczanin popełnił to przestępstwo w warunkach recydywy. Dodatkowo wobec mężczyzny prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej oraz zakazu opuszczania kraju.

Była to kolejna w ostatnim czasie wzorowa postawa sądeckiego policjanta po służbie. Pod koniec maja br . funkcjonariusz Wydziału Prewencji, wracając po skończonej służbie do domu, przyczynił się do zatrzymania mężczyzny biorącego udział w bójce, w wyniku której jeden z uczestników zmarł (o tej sprawie informowaliśmy w komunikacie „Śmierć po bójce – sądeccy policjanci ustalili i zatrzymali trzech sprawców”, natomiast kilka dni później policjant Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, wracając do domu po służbie, zatrzymał sprawcę włamania, którego tożsamości policjanci wcześniej nie znali, więcej w komunikacie „W autobusie chwalił się przestępczymi dokonaniami. Został zatrzymany przez sądeckiego policjanta po służbie”.