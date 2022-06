Ślubowali "służyć wiernie Narodowi..." Data publikacji 22.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski przyjął dzisiaj ślubowanie od nowo przyjętych policjantów. W szeregi kujawsko-pomorskiego garnizonu wstąpiło tym razem 53 funkcjonariuszy. Wszyscy już jutro rozpoczynają kurs podstawowy, po zakończeniu którego wrócą do rodzimych jednostek, by służyć na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (…).”

Słowa roty wybrzmiały dzisiaj (22.06.22) na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotra Leciejewskiego, Jego Zastępcy insp. Artura Malinowskiego, Kapelana kujawsko-pomorskich policjantów Ks. Infułata Stanisława Kotowskiego oraz Kadry Kierowniczej kujawsko-pomorskiego garnizonu, a wypowiedziało je 53 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

Podczas uroczystości, zarówno Komendant Wojewódzki, jak i Kapelan prosili adeptów policyjnej sztuki, by "nie zapomnieli o kształtowaniu siebie, swojego charakteru, bo to niezmiernie ważne! Dobrze ukształtowany policjant to nie tylko dobrze wykształcony policjant, ale także mający swoją niezłomną osobowość i charakter".

Zgodnie też wyrazili nadzieję, że „zobaczymy się tu wszyscy razem po szkoleniu”.

Nowo przyjęci policjanci już jutro rozpoczynają kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku. Po powrocie zaś rozpoczną służbę w rodzimych jednostkach: 11 w KMP w Bydgoszczy, 4 w KMP w Toruniu, 5 w KMP w Grudziądzu, 3 w KPP w Inowrocławiu, po 2 w KPP w Nakle oraz Sępólnie i po jednym w KMP we Włocławku, w KPP w Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, a także Tucholi. 22 natomiast wybrało służbę w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy.

Policjantom, składającym ślubowanie, życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia!