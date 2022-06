Ponad 2 tys. porcji narkotyków nie trafiło na czarny rynek Data publikacji 23.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego drawskiej komendy zatrzymali 29-letniego mieszkańca Złocieńca, który posiadł w swoim domu ponad 1 kilogram amfetaminy oraz przyrządy służące do rozdrabniania suszu roślinnego do niedozwolonego przerobu substancji odurzających.

Drawscy funkcjonariusze realizując sprawę udali się do jednej ze złocienieckich posesji, gdzie miały znajdować się znaczne ilości narkotyków. W momencie podjętych działań mężczyzna, który miał być w posiadaniu narkotyków otworzył okno i próbował pozbyć się nielegalnych substancji wyrzucając je przez okno na podwórko. Funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. Zabezpieczyli ponad 1 kilogram substancji, której późniejsze badania potwierdziły, że jest to amfetamina oraz marihuana. Na miejscu zabezpieczono również przyrządy służące do rozdrabniania suszu roślinnego i porcjowania narkotyków. Szacuje się, że z zabezpieczonych substancji można przygotować ponad 2 tysiące porcji narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 100 tysięcy złotych.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji. Sąd a na wniosek Prokuratury Rejonowej w Drawsku Pomorskim zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

