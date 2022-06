Magda i Michał przypominają - nad wodą tylko BEZPIECZNIE! Data publikacji 23.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuska policjantka, młodszy aspirant Magdalena Kleist i ratownik medyczny Michał Golicz rzucili się na ratunek mężczyźnie, który wskoczył do rzeki. Ich szybka reakcja i skuteczne działania ratownicze pozwoliły uratować jego życie. Aby do takich niebezpiecznych sytuacji nie dochodziło warto przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i czuć respekt przed żywiołem, jakim jest woda. Brawura, alkohol, wybór niestrzeżonych kąpielisk – to często prosta droga do tragedii. Wypoczywając nad wodą niezbędne jest trzeźwe myślenie, zdrowy rozsądek, ale przede wszystkim poczucie odpowiedzialności. Woda nie wybacza błędów – dlatego warto się ich ustrzec już od samego wejścia do jeziora czy morza.

W niedzielę (12 czerwca) w Gorzowie Wielkopolskim rozgrywany był bieg „Gorzowska Nadwarciańska Dycha”, który zgromadził wielu kibiców na całej trasie zawodów. Wśród nich była lubuska policjantka, młodszy aspirant Magdalena Kleist i ratownik medyczny Michał Golicz. W pewnej momencie zauważyli mężczyznę, który stojąc na Moście Nadwarciańskim nagle skoczył do Warty. Oboje, widząc tę niebezpieczną sytuację rzucili się na ratunek, aby jak najszybciej do niego dopłynąć i bezpiecznie przetransportować go do brzegu. Na szczęście, dzięki ich odwadze i profesjonalizmowi udało się uratować życie tonącego mężczyzny. Teraz, gdy emocje już opadły, Magda i Michał wspólnie apelują do miłośników wypoczynku nad wodą o trzeźwe myślenie, zdrowy rozsądek i przede wszystkim poczucie odpowiedzialności – za siebie i swoich bliskich, zwłaszcza tych najmłodszych.

Przed wodą warto czuć respekt – poczucie, że woda nie wybacza błędów, dlatego warto się ich ustrzec od samego wejścia do niej. Każdego roku wielu Polaków spędza wakacje nad jeziorami, Morzem Bałtyckim czy w innych, często odległych miejscach na świecie. Wszędzie tam warto przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, które powinny nam przyświecać wypoczywając nad wodą. Przede wszystkim wybierajmy kąpieliska strzeżone, czyli takie, na których znajduje się profesjonalna opieka ratownika wodnego. To właśnie tam, pod okiem wykwalifikowanych fachowców możemy mieć poczucie graniczące z pewnością, że w przypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa czy zagrożenia ratownicy natychmiast zareagują i udzielą nam profesjonalnej pomocy. Zawsze stosujmy się do ich uwag i zaleceń. Nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu, który powoduje zaburzenie zmysłów, orientacji czy równowagi. Nawet jego niewielka ilość, w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje, że nasze reakcja w sytuacji zagrożenia mocno się opóźnia. Każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu wpływa na naszą percepcję i zachowanie, a nad wodą wystarczy choćby chwila nieuwagi, aby doszło do niebezpiecznej sytuacji czy tragedii. Pamiętajmy, że nawet najspokojniejsza woda może być groźnym żywiołem. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych i nie pozostawiajmy ich samych w wodzie. Zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziemy w stanie mu pomóc to uczyńmy to, ale zawsze w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziemy się czuć na siłach to niezwłocznie poinformujmy o niebezpiecznej sytuacji tym inne osoby. Warto także mierzyć siły na zamiary. Nie przeceniajmy swoich możliwości pływackich - jeśli chcemy spróbować pływania długodystansowego, to lepszym miejscem będzie basen niż duże jezioro.

Poprzez nasze odpowiedzialne zachowanie i rozsądek nad wodą sprawmy, aby tegoroczne wakacje były dla nas nie tylko niezapomniane, ale przede wszystkim bezpieczne. Lubuscy policjanci przez całe wakacje będą obecni na licznymi w naszym województwie akwenami, patrolując i strzegąc bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą.

podkomisarz Maciej Kimet

foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim