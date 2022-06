Nie zostawiaj dziecka w nagrzanym aucie. Pamiętaj też o zwierzętach. Przed nami upalny czas wakacyjny Data publikacji 23.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Prognozy zapowiadają przed nami bardzo upalny czas. Będzie słonecznie, parno, gorąco, a temperatura sięgnie ponad 30 stopni C. Policjanci przypominają, że niebezpieczne dla zdrowia jest przebywanie w nagrzanym samochodzie, a pozostawienie w nim dzieci oraz zwierząt prowadzi do pewnej tragedii. Widząc taką sytuację reagujmy i natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112.

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. Policjanci apelują, aby podczas upałów nigdy nie zostawiać dzieci w samochodzie, nawet na chwilę. Gdy na dworze panują wysokie temperatury, wewnątrz zamkniętego auta brak jest cyrkulacji powietrza, która umożliwiałoby swobodne oddychanie. Jeśli wydaje nam się, że lekko uchylone szyby pomogą, to sygnalizujemy, że nie. Temperatura w rozgrzanym samochodzie może wzrosnąć o dodatkowe kilkadziesiąt stopni Celsjusza. Tylko nasza rozwaga może uchronić nasze pociechy i zwierzęta przed tragedią.



Prognozy pogody zapowiadają teraz w Polsce fale upałów. Będzie parno, duszno, słonecznie i bardzo gorąco. Temperatura sięgnie na pewno ponad 30 stopni C .



• Widząc pozostawione w pojeździe dziecko reaguj i natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112.

• Rozejrzyj się, właściciel samochodu może być w pobliżu.

• Podczas rozmowy telefonicznej uważnie słuchaj oraz wykonuj polecenia dyspozytora numeru alarmowego lub policjanta. Być może usłyszysz polecenie, aby dla ratowania życia wybić w samochodzie szybę.

• Jeżeli to możliwe, zostań na miejscu do czasu przyjazdu służb czy pojawiania się właściciela pojazdu.



Podobnie postępuj w przypadku zamkniętych w nagrzanym aucie zwierząt.



• Jeśli nie musisz, nie zabieraj ze sobą pupili w podróż samochodem. Nawet jeśli idziesz tylko „na chwilę” na zakupy lub coś załatwić, to nie jest żadne tłumaczenie.

• Uchylona szyba również nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie poprawi ona cyrkulacji gorącego powietrza wewnątrz pojazdu, a pozostawienie szczeliny zachęca np. psa do tego, by wkładał tam pysk poszukując źródła powietrze.

• Miska z wodą pozostawiona dla pupila też sprawy nie rozwiąże. Niewiele potrzeba, aby zwierzę uległo przegrzaniu, odwodnieniu, udarowi czy nawet uduszeniu.



Pamiętaj, że jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie psa w aucie zagraża jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu – włącznie z wybiciem szyby.



Nie bądź obojętny! Reaguj!

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu