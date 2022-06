Policjanci pomogli poparzonemu dziecku na czas trafić do szpitala Data publikacji 23.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ze zgłoszenia wynikało, że półtoraroczne dziecko wylało na siebie wrzątek i potrzebuje pilnej pomocy. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku wiedzieli, że liczy się każda minuta. Patrol wyjechał na przeciw chryslerowi i w kilka minut pomógł dotrzeć rodzinie do szpitala. Tam chłopczyk trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 22.06.2022 r., wieczorem, dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie, że półtoraroczne dziecko potrzebuje pilnej pomocy. Zgłaszający dodał, że jego synek wylał na siebie wrzątek i musi jak najszybciej trafić do szpitala. Policjanci z Oddziału Prewencji wyjechali na przeciw chryslerowi. Mundurowi zauważyli samochód na przedmieściach Białegostoku, w rejonie ulicy Jana Pawła II. To właśnie tam funkcjonariusze rozpoczęli pilotaż samochodu, który trwał dosłownie kilka minut. Na szczęście chłopczyk szybko i bezpiecznie trafił do szpitala, pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / mw)