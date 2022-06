31-latek zatrzymany za groźby karalne i posiadanie narkotyków Data publikacji 23.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 31-latka, który groził swojej byłej partnerce pozbawieniem życia oraz uszkodzeniem ciała. Mężczyzna odpowie też za posiadanie narkotyków i kierowanie pojazdem wbrew orzeczonemu zakazowi. 31-latkowi przedstawiono już zarzuty.

We wtorek ryccy policjanci przyjęli zawiadomienie od 29-letniej mieszkanki gminy Ryki dotyczące kierowania gróźb karalnych przez jej byłego partnera. Z jej relacji wynikało, że zagrożenie życia jest realne, gdyż mężczyzna wcześniej umieszczał na portalach społecznościowych filmiki w których ewidentnie jej groził. We wtorek umieścił również filmik na komunikatorze z którego wynikało, ze zamierza przyjechać do pokrzywdzonej i zrobić jej krzywdę. Kobieta natychmiast powiadomiła policję.

Sprawą niezwłocznie zajęli się ryccy funkcjonariusze, którzy w krótkim czasie ustalili pojazd którym przyjechał na teren Ryk sprawca gróźb. Z uwagi na to, że mężczyzny nie było w samochodzie, policjanci podjęli czynności w ramach których szybko ustalili, że znajduje się on na terenie miasta. Następnie 31-letni mieszkaniec powiatu łowickiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci przeszukali mężczyznę i ujawnili przy nim środki odurzające, które po zbadaniu testerem okazały się marihuaną i amfetaminą. Mężczyzna posiadał również przy sobie nóż typu „motylek”. Już w trakcie przeszukania samochodu osobowego, którym przyjechał znaleziono w bagażniku miecz samurajski typu „KATANA” oraz gaz pieprzowy. Jak się okazało mężczyzna posiada również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Śledczy na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawili mężczyźnie zarzuty gróźb karalnych, posiadania narkotyków oraz kierowania pojazdem wbrew orzeczonemu zakazowi. Policjanci wystąpili z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu, do którego przychyliła się prokuratura. Dziś Sąd Rejonowy w Rykach zadecyduje o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego.

Mężczyzna będzie odpowiadał za swój czyn w warunkach recydywy, gdyż w przeszłości był już karany za przestępstwa podobne, za które odbywał karę pozbawienia wolności.

Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

starszy aspirant Agnieszka Marchlak