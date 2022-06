Lubińscy kryminalni przechwycili broń palną, 7,5 kilograma dynamitu, ponad tysiąc sztuk amunicji oraz kontrabandę Data publikacji 23.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego komendy powiatowej w Lubinie w wyniku działań operacyjnych ustalili, że jeden z mieszkańców miasta może być w posiadaniu nielegalnych przedmiotów. Po jego zatrzymaniu funkcjonariusze zabezpieczyli broń palną, ponad 7 kilogramów materiałów wybuchowych w postaci lasek dynamitu wraz z zapalnikiem oraz kontrabandę. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Teraz za szereg przestępstw odpowie karnie.

Lubińscy kryminalni pracowali nad sprawą nielegalnego posiadania broni oraz materiałów wybuchowych przez jednego z mieszkańców miasta. Wykonując czynności operacyjne, funkcjonariusze zatrzymali 46-letniego mężczyznę, u którego w samochodzie ujawnili i zabezpieczyli broń palną krótką wraz z amunicją oraz maczetę o długości ostrza około 40 cm .



Następnie funkcjonariusze sprawdzili garaż należący do mężczyzny. Tam kryminalni przechwycili kolejne sztuki broni, w tym broń długą i ponad tysiąc sztuk amunicji.



Ponadto policjanci na miejscu ujawnili również materiały wybuchowe w postaci lasek dynamitu w ilości aż 7,5 kilograma wraz z zapalnikiem elektrycznym, które stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.



Na miejscu, oprócz lubińskich śledczych, pracowali funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego we Wrocławiu z sekcji minersko - pirotechnicznej, którzy zabezpieczyli ujawnione materiały wybuchowe.

Po upewnieniu się, że jest bezpiecznie, policjanci kontynuowali sprawdzanie pomieszczeń należących do zatrzymanego. W wyniku tych czynności ujawnili ponad 22 kilogramy krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy.