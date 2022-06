Kłodzcy policjanci zatrzymali ojca z synem, którzy w aucie obok koszyka truskawek przewozili 3 kg marihuany, a w domu posiadali nielegalny tytoń Data publikacji 23.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową w powiecie kłodzkim. Policjanci kryminalni z tamtejszej komendy powiatowej ponownie zabezpieczyli znaczne ilości zabronionych substancji - do policyjnego depozytu trafiło 3 kg marihuany, a także 90 kg krajanki tytoniowej. Zatrzymany został 50-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego oraz jego 23-letni syn, którzy decyzją Prokuratora Rejonowego w Kłodzku objęci zostali dozorem policyjnym,zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym. Narkotyki mężczyźni przewozili na tylnym siedzeniu auta – foliowe worki wypełnione suszem roślinnym leżał tuż obok… koszyka z truskawkami.

Policjanci pionu kryminalnego z Kłodzka w wyniku intensywnej pracy operacyjnej weszli w posiadanie informacji na temat dwóch mieszkańców powiatu kłodzkiego, którzy mieli zajmować się procederem narkotykowym. Funkcjonariusze szybko potwierdzili swoje ustalenia, gdy zatrzymali dwóch mężczyzn i przeprowadzili kontrolę ich auta oraz miejsca zamieszkania.

Do zatrzymania doszło kilka dni temu na terenie powiatu kłodzkiego właśnie podczas kontroli drogowej. W samochodzie osobowym, którym poruszał się 50-latek oraz jego 23-letni syn, mundurowi ujawnili susz roślinny, który znajdował się w trzech workach foliowych leżących na tylnym siedzeniu. Marihuana leżała tuż obok koszyka wypełnionego sezonowymi owocami.

Policjanci postanowili również sprawdzić miejsce zamieszkania mężczyzn. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zajmowanych przez 50-latka, funkcjonariusze ujawnili oraz zabezpieczyli krajankę tytoniową. Worki z tytoniem znajdowały się w domu letniskowym na terenie posesji. Okazało się, że łączna waga kontrabandy to 90 kg. W przypadku wprowadzenia towaru do sprzedaży naraziłoby to Skarb Państwa na uszczuplenie akcyzy na łączną kwotę sięgającą ponad 78 tysięcy złotych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów przestępstwa posiadania znacznych ilości narkotyków oraz posiadania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Obecnie funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają okoliczności tej sprawy,

w tym ustalają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków i tytoniu, jak również kwestię czy mężczyźni nie zajmowali się ich dystrybucją.

Prokurator Rejonowy w Kłodzku wobec podejrzanego 50 i 23-latka zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel środkami zabronionymi zagrożony jest karą do 10 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu / sc)