Gogle noktowizyjne dla CPKP „BOA” Data publikacji 23.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z Decyzją Prezesa Rady Ministrów nr 328/R/22 z dnia 07.06.22 r. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała 23 czerwca br. na rzecz Komendanta Głównego Policji 350 sztuk gogli noktowizyjnych (model ACT IN BLACK DTNVS-14-LWT40D-XW3240A i model ACT IN BLACK DTNVS-14-LWT40D-XW3040AP). Jest to pierwsze przekazanie tego typu sprzętu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na rzecz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Uroczyste przekazanie odbyło się w warszawskiej siedzibie CPKP „BOA”. W oficjalnym przekazaniu gogli noktowizyjnych uczestniczyli Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, Dyrektor Biura Zakupów RARS Justyna Gdańska, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Kontroli RARS Paweł Kacprzak oraz Zastępca Dyrektora Biura Generalnego KPRM Sławomir Butkiewicz, który jest funkcjonariuszem Policji. W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Gości przywitał Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Dariusz Zięba, który podziękował za przekazany sprzęt i powiedział: „Nie zdarzyłoby się to, gdyby nie zebrani tutaj goście. Doskonale wiemy, że wyszkolenie to podstawa naszych działań. Nie moglibyśmy natomiast w 100 procentach pokazać naszego potencjału nie mając do tego odpowiedniego sprzętu. Dzisiaj jest dzień historyczny, ponieważ będziemy wyposażeni w sprzęt najwyższej jakości”. Z kolei prezes RARS Michał Kuczmierowski zwrócił uwagę, że „wyposażeni w te noktowizory będziecie najlepiej wyposażoną formacją w Polsce, ponieważ to na was spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i to właśnie do zadań policyjnych będzie należała obrona naszego terytorium w różnych sytuacjach zagrożeń”.

Głos zabrał również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk:

„Jako elitarne oddziały polskiej Policji macie najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne zadania o najwyższym poziomie zagrożenia. Z całą pewnością obowiązkiem kierownictwa polskiej Policji jest zrobić wszystko, aby zapewnić wam jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w realizacji tych zadań. Dzisiejszy dzień to kolejny krok w tym kierunku. I za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować”.

Gogle noktowizyjne będą wykorzystywane w pełnym spektrum działań bojowych w warunkach całkowitej ciemności, nocnych, ograniczonej widoczności oraz w zmiennych warunkach oświetleniowych w zróżnicowanym środowisku taktycznym zarówno w pomieszczeniach jak i obiektach, w terenie otwartym, akwenach oraz w terenie zurbanizowanym i terenach leśnych, w każdych warunkach pogodowych. Gogle noktowizyjne wykorzystywane będą również w trakcie działań z użyciem śmigłowców wielozadaniowych.

W zestawie razem z goglami dołączone są nakładki termowizyjne Jerry-C5, co otwiera nowe możliwości dla operatorów BOA. Nakładki termowizyjne wyłapują ciepło, dzięki czemu użytkownik w połączeniu z urządzeniem noktowizyjnym jest w stanie zobaczyć sylwetkę człowieka nawet w miejscach, w których nie jest w stanie go zobaczyć z użyciem gogli noktowizyjnych. To w przypadku noktowizji użytkowanej dotychczas w BOA całkowicie nowa możliwość, dzięki której policyjni kontrterroryści będą mogli wykonywać szersze spektrum zadań.

Otrzymanie gogli Act in Black DTNVS zwiększy bezpieczeństwo policjantów oraz osób postronnych w trakcie wykonywania trudnych i skomplikowanych zadań przez policyjnych kontrterrorystów.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych powstała na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych i jest agencją wykonawczą

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podległą Prezesowi Rady Ministrów.

Tekst i zdj. Izabela Pajdała, „Gazeta Policyjna”