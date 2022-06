Wpadli za przestępstwa korupcyjne czy narkotykowe Data publikacji 24.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania białostockich policjantów CBŚP i podlaskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, wspieranych przez grupy szturmowe BOA KGP i podlaski SPKP doprowadziły do zatrzymania 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych współpracujących ze sobą. Śledczy zarzucają zatrzymanym m.in. wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków czy organizowanie zaświadczeń potwierdzających szczepienia przeciwko Covid-19.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, prowadzą od wielu miesięcy czynności związane z działalnością zorganizowanych dwóch grup przestępczych, których członkowie w różnych konfiguracjach współpracowali ze sobą. Gangi zajmowały się m.in. handlem narkotykami czy organizowaniem zaświadczeń potwierdzających odbycie szczepienia przeciwko Covid-19. Grupa działała głównie w Warszawie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego policjanci CBŚP, przy wsparciu BOA KGP i SPKP z Białegostoku, przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali 12 osób. W trakcie przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci zabezpieczyli blisko 3 kg różnego rodzaju narkotyków, 50 tys. zł złotych oraz kilkadziesiąt telefonów komórkowych. Ponadto podczas działań funkcjonariusze znaleźli dokumentację medyczną i nośniki pamięci, które mogą mieć związek z przeprowadzaniem fikcyjnych szczepień.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa tylko w przeciągu ostatniego roku mogła wprowadzić do obrotu kilkadziesiąt kilogramów różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych, a także zrealizować kilkaset fikcyjnych szczepień przeciwko covid-19.

Śledztwo nadzoruje Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, gdzie doprowadzono zatrzymanych. Podejrzani usłyszeli zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków czy zarzuty o charakterze korupcyjnym. Tego typu przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jedenastu z zatrzymanych, w tym trzech podejrzanych o kierowanie gangiem, decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych.

