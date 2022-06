Policjanci zaopiekowali się 8-miesięczną dziewczynką Data publikacji 24.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Garwolińscy policjanci interweniowali wobec nietrzeźwych rodziców, którzy zajmowali się swoją zaledwie 8-miesięczną córką. Do czasu przekazania dziewczynki w bezpieczne miejsce funkcjonariusze zaopiekowali się dzieckiem i sprawdzili, czy nie potrzebuje pomocy medycznej. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Kilka dni temu do garwolińskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że nietrzeźwi rodzice na ul. Kościuszki w Garwolinie prowadzą wózek, w którym znajduje się niemowlę. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol dzielnicowych. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce okazało się, że są już tam funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, którzy wcześniej zauważyli tę niebezpieczną sytuację i od razu podjęli interwencję. W wózku znajdowała się zaledwie 8-miesięczna dziewczynka. Jej rodzice byli pijani. 25-letni mężczyzna miał w organizmie 2,7, a 24-letnia kobieta 2,1 promila alkoholu.

Na rękach policjanta dziecko poczuło sie bezpiecznie. Funkcjonariusze zaopiekowali się dziewczynką i zadbali, by służby medyczne sprawdziły, czy nie wymaga opieki medycznej. Kiedy mieli pewność, że zdrowiu dziewczynki nic nie zagraża, przekazali ją w bezpieczne miejsce opiekunowi. Sprawą nietrzeźwych rodziców zajmie się sąd rodzinny.

Policjanci apelują. Nieodpowiedzialność rodziców często bywa przyczyną dramatu, jaki przeżywa ich dziecko. Dzieci nie potrafią się same obronić przed zagrożeniami, na jakie wystawiają lekkomyślność i niedojrzałość rodziców. Dlatego tak ważne jest to, by osoby będące świadkami krzywdy, która dzieje się dziecku, reagowały. Jeden telefon - nawet anonimowy – wykonany pod numer alarmowy 112, może realnie przyczynić się do poprawy sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko, a nawet ocalić jego życie i zdrowie.

mł. asp. Małgorzata Pychner