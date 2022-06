Bezpieczne Wakacje 2022 – briefing prasowy Data publikacji 24.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami wakacje, w trakcie których wiele osób indywidualnie lub całymi rodzinami będzie podróżować po terenie kraju. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach podczas letniego wypoczynku jest priorytetem polskiej Policji, dlatego w piątek w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie z dziennikarzami dotyczące tematyki bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Podczas briefingu Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka poruszył najważniejsze kwestie dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, podczas podróży oraz zagrożeń dla dzieci i młodzieży związanych z czasem wolnym, a kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP zaprezentował kolejną już odsłonę policyjnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Wakacje to upragniony czas relaksu, zabawy, aktywności, poprzedzony zazwyczaj daleką podróżą. Na drogach należy spodziewać się większej liczby pojazdów, dlatego zapewnienie sprawnego i bezpiecznego dotarcia do celu będzie najważniejszym zadaniem służb działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypominamy, że policjanci będą zwracać uwagę czy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów, tj. stosują się do ograniczeń prędkości, korzystają z pasów bezpieczeństwa, właściwie przewożą dzieci w pojazdach. Sprawdzany będzie także stan trzeźwości kierujących i stan techniczny pojazdów.

Policjanci ruchu drogowego będą również kontrolować kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek oraz sprawdzać stan techniczny autobusów.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów (link: Wykaz punktów kontroli autobusów - wakacje 2022). Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Pamiętajmy, aby w czasie podróży, jak również w trakcie letniego wypoczynku, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, kierować się zdrowym rozsądkiem i postępować w taki sposób, aby nie narażać nikogo na utratę zdrowia czy nawet życia.

(BRD KGP)