Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2022 Data publikacji 24.06.2022 To już 4. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2022, który w ubiegłych latach spotkał się z pozytywnym odbiorem społecznym oraz dużym zainteresowaniem mediów.

Każdego dnia, przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki Policji, prezentowana będzie mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Obraz mapy będzie odnośnikiem do aplikacji mapowej, która pozwoli na uzyskanie dodatkowych informacji o zdarzeniach.

Tegoroczna Mapa Wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w wersji interaktywnej zawierać będzie dodatkowo uproszczoną funkcjonalność analityczną polegającą na filtrowaniu zdarzeń pod kątem rodzaju uczestnika ruchu drogowego. Tym samym możliwe będzie wyświetlenie samych wypadków z udziałem, np. pieszych, motocyklistów. Ponadto, w zależności od zwiększenia się liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym na danym obszarze, zmieniać się będą kolory poszczególnych województw.

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze. W promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego kolejny raz włączyła się firma Screen Network S.A., która na ponad 20 tys. ekranach rozmieszczonych w 533 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych, wyświetlać będzie mapę z aktualnymi danymi.

(BRD KGP)