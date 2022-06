Funkcjonariuszki wrocławskiej drogówki zapobiegły tragedii na moście Szczytnickim

Policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego podczas służby w ramach zabezpieczenia półmaratonu otrzymały informację o mężczyźnie, który stojąc za barierkami na Moście Szczytnickim, chce skoczyć do rzeki. Funkcjonariusze takie zgłoszenia traktują zawsze z najwyższym priorytetem. Dlatego natychmiast udały się we wskazane miejsce. Policjantki po chwili były na moście, gdzie zastały po drugiej strony barierki, roztrzęsionego młodego mężczyznę. Funkcjonariuszki uspokoiły 20-latka i odwracając jego uwagę, bezpiecznie ściągnęły go zza barierki mostu.