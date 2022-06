W odpowiednim miejscu i czasie Data publikacji 24.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci piotrkowskiej patrolówki znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie, aby pomóc mężczyźnie, który stracił przytomność. Dzięki ich czujności mężczyzna szczęśliwie trafił pod opiekę medyczną.

W czwartek, 23 czerwca 2022 roku około godziny 17.00 policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego byli w jednym z marketów przy ulicy Wolborskiej. Tam właśnie zostali wezwani w związku z kradzieżą sklepową. W pewnym momencie do wychodzących ze sklepu mundurowych podbiegł przestraszony mężczyzna, który oświadczył, że jego ojciec stracił przytomność w samochodzie.

Policjanci wiedzieli, że w takich sytuacjach należy szybko reagować, dlatego od razu podbiegli do pojazdu. Mężczyzna chwilowo odzyskiwał przytomność, natomiast nie było z nim kontaktu słowno-logicznego. Miał on problemy z mową, a jego skóra była bardzo blada. Wszystkie objawy wskazywały, że mogło dojść do udaru. Sierżant Adrian Drygaś oraz posterunkowa Magdalena Rysińska do czasu przyjazdu karetki przez cały czas starali się, aby 67-latek, nie stracił przytomności, jednocześnie monitorując jego funkcje życiowe. Kiedy na miejsce przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego, policjanci, aby wydobyć mężczyznę z pojazdu przepchnęli samochód i wraz z medykami udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy.

Dzięki szybkości i profesjonalizmowi 67-latek trafił na czas pod fachową opiekę medyczną, a jego życiu już nic nie zagraża.

(KWP w Łodzi / sc)