Pierwszy weekend wakacji pod czujnym okiem lubuskiej drogówki Data publikacji 24.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami długo wyczekiwane wakacje. Od piątku (24 czerwca) lubuscy policjanci prowadzą wzmożone kontrole na wszystkich arteriach naszego regiony, aby podróżni którzy rozpoczynają swój wypoczynek mogli czuć się bezpiecznie i już od pierwszego weekendu letnich ferii wiedzieli, że mogą liczyć na naszą pomoc.

Wakacje to czas wypoczynku i beztroski, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, którzy zakończyli zajęcia w szkołach, ale także dla ich dorosłych opiekunów. Jednak nie możemy zapomnieć o bezpieczeństwie odmienianym przez wszystkie przypadki. Szybko rosnąca temperatura oraz bezchmurne niebo zachęcają do wakacyjnych wyjazdów nad morze lub w góry. Pamiętajmy o dobrym przygotowana naszego samochodu i odpowiednim stanie psychofizycznym, aby podróż przebiegła bez komplikacji.

W tym z pomocą przychodzą również lubuscy policjanci, którzy już od piątku (24 czerwca) jeszcze mocniej kładą nacisk na kontrole pod kątem trzeźwości kierujących, stosowania się do ograniczeń prędkości oraz sprawdzają stan techniczny poruszających się pojazdów. Wakacje to dla mundurowych wytężony czas służby, podczas której będą pomagać podróżnym w bezpiecznym dotarciu do celu. Funkcjonariusze drogówki wykorzystując nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz laserowe mierniki prędkości będą eliminować z ruchu drogowego nieodpowiedzialnych kierowców, dla których nie będzie taryfy ulgowej. To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków i tragedii. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, który trafi pod ocenę mundurowych będzie sposób przewożenia pasażerów, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz wymaganych fotelików dla najmłodszych. W ruch pójdą również wszystkie urządzenia do sprawdzania stanu psychofizycznego kierowców czyli alkotestery i testery narkotykowe. Jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenie, że wypity przez nas alkohol w dniu poprzednim może znajdować się jeszcze w naszym organizmie, to przesuńmy godzinę wyjazdu i sprawdźmy swój stan w najbliższej jednostce Policji, gdzie możemy to zrobić w sposób całkowicie anonimowy i bezpłatny. Pamiętajmy, jeżeli my lub nasza pociecha wybiera się na wycieczkę autokarem, zawsze możemy zgłosić potrzebę przeprowadzenia kontroli przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy sprawdzą zarówno sam pojazd jak i jego kierowcę.

Przed wyjazdem, w każdą podróż, czy to krótką, czy też dłuższą pamiętajmy, aby się do niej odpowiednio przygotować. Zwróćmy uwagę na stan techniczny naszego auta. Sprawdźmy oświetlenie, ciśnienie oraz stan naszych opon, a także płyny eksploatacyjne. Te drobne czynności pozwolą nam uchronić się od niepotrzebnej awarii podczas podróży. Zabierzmy ze sobą butelkę wody, ponieważ w przypadku długiego postoju w korku lub właśnie awarii pojazdu może okazać się niezbędna. W czasie jazdy zróbmy kilka przerw. Wystarczy krótki spacer i łyk wody lub kawy, a nasze samopoczucie za kierownicą na pewno się poprawi. Planując podróż sprawdźmy trasy alternatywne, żeby uniknąć utrudnień w związku ze wzmożonym natężeniem ruchu.

Apelujemy o rozwagę i bezpieczną jazdę, aby każda wakacyjna podróż pozostawiła w nas tylko pozytywne wspomnienia. Szerokiej drogi!

Zestawienie wypadków podczas wakacji w ubiegłych latach:

2020 2021 Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni 133 13 143 122 13 166

opracował: starszy sierżant Karol Florczak

video: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.31 MB)