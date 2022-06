Krakowscy policjanci odebrali z rąk prezydenta miasta Krakowa nagrody w ramach programu „ Bezpieczny Kraków” Data publikacji 24.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 23 czerwca br. w Sali Portretowej Pałacu Wielkopolskich w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagrody "Bezpieczny Kraków". Wyróżnienie przyznawane jest corocznie funkcjonariuszom, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem w trakcie pełnionej służby. W tym roku laureatami nagrody zostali st. sierż. Kamil Janczar z Komisariatu Policji V w Krakowie oraz st. sierż. Mariusz Szafrański z Komisariatu Policji VI w Krakowie.

Jak co roku, w ramach programu "Bezpieczny Kraków" wręczone zostały nagrody dla funkcjonariuszy, którzy wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w trakcie pełnionej służby, co znacząco przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta. Wczoraj w sali portretowej Pałacu Wielkopolskich w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, będący jednocześnie Przewodniczącym Kapituły Nagrody "Bezpieczny Kraków", uhonorował mundurowych ze straży pożarnej, straży miejskiej oraz dwóch krakowskich policjantów. Policjantów nagrodzono za wzorową postawę i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym roku wyróżnienie otrzymali st. sierż. Mariusz Szafrański z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz st. sierż Kamil Janczar z Komisariatu Policji V w Krakowie. W uroczystości uczestniczył Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak oraz komendanci komisariatów, w których służbę pełnią laureaci.

Pierwszy z nagrodzonych, st. sierż. Mariusz Szafrański z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji VI w Krakowie w 2021 roku zatrzymał na gorącym uczynku i w bezpośrednim pościgu 66 sprawców przestępstw. Ponadto, w minionym roku st. sierż. Mariusz Szafrański był liderem wśród krakowskich policjantów pod względem ilości zatrzymanych, którzy kierowali pojazdami mechanicznymi pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Dodatkowo, podczas jednej z interwencji ratował on życie mężczyzny, który podjął próbę samobójczą. Kolejnym nagrodzonym został st. sierż. Kamil Janczar z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji V w Krakowie. Funkcjonariusz w październiku ubr. ratował mężczyznę, który próbował targnąć się na swoje życie. Dzięki determinacji policjanta oraz jego zdecydowanym działaniom i udzielonej przez niego pomocy przedmedycznej mężczyzna został uratowany. Zasługą policjanta było też zatrzymanie osób posiadających znaczne ilości narkotyków.

Gratulujemy wyróżnionym policjantom i życzymy dalszych sukcesów w służbie.