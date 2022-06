Podziękowania dla policjantów z Gdowa za odnalezienie chorego 29-latka

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdowie,w powiecie wielickim, odnaleźli zaginionego mężczyznę. Poszukiwania podjęte niezwłocznie po zgłoszeniu doprowadziły do szybkiego odnalezienia chorego 29-latka i przekazania go pod opiekę rodziny. W liście skierowanym do komendanta komisariatu w Gdowie siostra mężczyzny serdecznie podziękowała policjantom za skuteczne działania.