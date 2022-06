Podziękowania dla krakowskiego policjanta, który udzielił pierwszej pomocy ofiarom wypadku Data publikacji 24.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Policjant wykazał się dużą odwagą, opanowaniem i postawą godną naśladowania. Jako mieszkaniec Czajowic i obywatel Polski jestem dumny, że tacy policjanci dbają o nasze bezpieczeństwo”, tymi słowami mieszkaniec pow. krakowskiego wyraził wdzięczność dla st. asp. Mariusza Barana, policjanta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, który w dniu wolnym od służby udzielał pierwszej pomocy ofiarom wypadku. 12 czerwca br. na przejściu dla pieszych w miejscowości Czajowice w powiecie krakowskim, potrąconych zostało dwóch nastolatków. To właśnie im z pomocą pospieszył krakowski policjant.

12 czerwca br. w miejscowości Czajowice w powiecie krakowskim (DK94) doszło do wypadku. Samochód osobowy potrącił dwóch nastolatków, którzy przechodzili przez oznakowane przejście dla pieszych. Niedaleko od miejsca, gdzie doszło do zdarzenia drogowego przebywał st. asp. Mariusz Baran, policjant krakowskiej drogówki. Mariusz Baran tego dnia miał wolne, jednak w myśl zasady, że policjantem jest się całą dobę niezwłocznie ruszył na ratunek. Funkcjonariusz udzielił pierwszej pomocy jednemu z nastolatków, który miał uraz głowy i liczne złamania oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Wczoraj [22 czerwca br.] do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wpłynęło, drogą mailową, podziękowanie dla st.asp. Mariusza Barana od mieszkańca Czajowic, który był świadkiem całej sytuacji i chciał wyrazić swoje uznanie dla funkcjonariusza.

My również jesteśmy dumni, że w naszych szeregach są policjanci, zawsze gotowi ruszyć z pomocą i udzielić ratunku.