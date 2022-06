Policyjny wideorejestrator skutecznym narzędziem w walce z piratami drogowymi Data publikacji 24.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymane prawo jazdy i mandat 2,5 tys. zł. to efekty pracy tczewskiej drogówki z wykorzystaniem wideorejestratora. W środę 22 czerwca br. mundurowi zatrzymali kierującego samochodem marki Skoda, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 87 km/h w terenie zabudowanym.

22 czerwca br. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego tczewskiej komendy patrolowali nieoznakowanym radiowozem drogę krajową nr 91. Około 16:30 w miejscowości Pieniążkowo mundurowi zauważyli jadący z bardzo dużą prędkością samochód marki Skoda. Kierujący tym pojazdem 41-letni mieszkaniec powiatu starogardzkiego jechał w terenie zabudowanym, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h z prędkością 137 km/h co uchwycił policyjny wideorejestrator. Policjanci zatrzymali ten pojazd do kontroli.

Mundurowi za powyższe wykroczenie zatrzymali 41-letniemu mężczyźnie prawo jazdy, został on ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tys. zł oraz otrzymał 10 pkt karnych.

Stróże prawa przypominają, że jedną z najczęstszych przyczyn kolizji i wypadków bez wątpienia jest nadmierna prędkość oraz jej niedostosowywanie do warunków na drodze. Większości z tych zdarzeń można by uniknąć, gdyby prędkość, z jaką poruszały się pojazdy, była odpowiednia do aktualnych warunków, a przede wszystkim zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym skutkuje zatrzymaniem uprawnień do kierowania na okres trzech miesięcy.