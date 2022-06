Policjanci wspólnie z funkcjonariuszem Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymali 3 mężczyzn, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków i uczestniczyli w obrocie narkotykami

W minionym tygodniu kryminalni z Rumi, Wejherowa oraz policjanci prewencji w tym dzielnicowi, wspólnie z Przewodnikiem Psa do Wykrywania Narkotyków z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, zatrzymali trzech mężczyzn, którzy dwóch piwnicach ukrywali znaczne ilości narkotyków. Substancje te zostały zabezpieczone, a mężczyźni doprowadzeni do wejherowskiej komendy. Wczoraj koło południa sąd tymczasowo aresztował dwóch zatrzymanych na okres 3 miesięcy, wobec trzeciego mężczyzny został zastosowany policyjny dozór. Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.