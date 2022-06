Policjantka po służbie zatrzymała poszukiwanego Data publikacji 24.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z Wydziału Do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie wracając do domu zauważyła w pociągu mężczyznę, który był poszukiwany. Funkcjonariuszka pomimo, że tego dnia zakończyła już służbę, doprowadziła do jego zatrzymania w Stargardzie.

To, że policjantem nie jest się tylko w godzinach służby udowodnił już nie jeden funkcjonariusz. Tym razem mundurowa z Komisariatu Szczecin-Dąbie w mijającym tygodniu, wracając do domu po służbie zauważyła mężczyznę wysiadającego razem z nią z pociągu na dworcu kolejowym w Stargardzie. Posiadał on charakterystyczny tatuaż na ramieniu, a jego wygląd odpowiadał rysopisowi sprawcy przestępstwa poszukiwanego przez policjantów.

Mundurowa postanowiła podążyć za mężczyzną i w międzyczasie powiadomiła funkcjonariuszy ze Stargardu, będących w służbie. Stróże prawa, którzy przyjechali na miejsce ze wsparciem potwierdzili przypuszczenia policjantki z Dąbia. Po sprawdzeniu danych mężczyzny w systemach informatycznych okazało się, że jest on poszukiwany również przez jednostkę w Łobzie.

Z dworca 35 latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych i będzie odpowiadał za kradzież.

(KWP w Szczecinie / sc)