Policyjna eskorta po życie 2-letniego chłopca

Służba w Policji bywa nieprzewidywalna i często wymaga podejmowania szybkich i stanowczych decyzji. Kolejny raz przekonali się o tym policjanci z Komisariatu Policji w Kożuchowie, dzięki którym życiu 2-latka już nic nie zagraża. Chłopiec wymagał natychmiastowej pomocy medycznej, która dzięki nowosolskim funkcjonariuszom i medykom została w profesjonalny sposób zapewniona. Mundurowi na sygnałach zapewnili mu szybki i bezpieczny przejazd do szpitala w Nowej Soli.

Służba w Policji polega przede wszystkim na niesieniu pomocy. Jest to dla funkcjonariuszy priorytet, co potwierdziła kolejna sytuacja, do której doszło w Kożuchowie. W czwartek (23 czerwca) do kożuchowskich policjantów patrolujących swój rejon podbiegł roztrzęsiony mężczyzna. Prosił o pilną pomoc, gdyż jego syn wyrwał sobie port dożylny. Powiedział, że dziecko może się wykrwawić i zaczyna tracić przytomność. Mundurowi bez chwili zawahania zabrali na pokład radiowozu chłopca wraz z matką. Sierżant Adrian Słabiński i starszy sierżant Mateusz Banakiewicz włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i natychmiast ruszyli w kierunku szpitala w Nowej Soli. W trakcie dojazdu policjanci za pośrednictwem dyżurnego o zaistniałej sytuacji poinformowali służby medyczne, aby pomoc dla dziecka była natychmiastowa. Szybka reakcja funkcjonariuszy i ratowników medycznych pozwoliła udzielić 2-latkowi skutecznej pomocy, a tym samym uratować mu życie.

Ratowanie wartości najwyższej jaką jest ludzkie życie i zdrowie to fundament policyjnej służby. Często pierwszą osobą która podaje pomocną dłoń są właśnie policjanci. Jesteśmy do dyspozycji społeczeństwa przez 24 godziny na dobę i służymy pomocą każdemu, który takiej pomocy potrzebuje. Przypomnijmy, że nie tak dawno policjanci z Komisariatu Policji w Kożuchowie również uratowali życie dziecka.

