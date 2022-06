Sprawcy pobicia i zabójstwa zatrzymani Data publikacji 27.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostatnie dni były bardzo pracowite dla ostrowskich policjantów z pionu kryminalnego jak i prewencji z uwagi na tragiczne wtorkowe nocne zdarzenie w Ostrowi Mazowieckiej. Wytężona praca policjantów przyniosła efekty, sprawcy zabójstwa zostali ustaleni i zatrzymani.

W miniony wtorek przed północą dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o zakrwawionym mężczyźnie leżącym na ul. Lubiejewskiej przed jednym z lokali. Na miejscu szybko pojawili się policjanci wraz ze służbą medyczną, niestety lekarz stwierdził zgon 40-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Zwłoki mężczyzny zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Na miejscu ostrowscy kryminalni pracowali pod nadzorem Prokuratora m.in. zabezpieczyli ślady, przeprowadzali oględziny miejsca zdarzenia. W środę wczesnym rankiem do tej sprawy policjanci zatrzymali 4 osoby, dwóch mężczyzn w wieku 60 i 32 lat i kobiety 23-latkę i 43-latkę mieszkańców powiatu ostrowskiego. Policjanci pracując nad sprawą w toku dalszych czynności zatrzymali jeszcze dwóch mieszkańców powiatu ostrowskiego 31-latka i 44-latka. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Ostrowscy kryminalni intensywnie pracowali nad zebraniem materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie zarzutów aż 5 osobom. 23-latka usłyszała zarzuty zacierania śladów przestępstwa oraz nieudzielenia pomocy. W piątek Prokurator wobec 4 mężczyzn postanowił wystąpić z wnioskiem do sądu o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztu.

Trzech mężczyzn tj. 60, 32 i 31-latek usłyszeli zarzuty pobicia 40-latka skutkującego śmiercią w związku z czym wobec dwójki zastosowano 2 miesięczny areszt a wobec 31-latka 3 miesięczny areszt. Natomiast 44-latek usłyszał zarzut zabójstwa, mężczyzna najbliższe 3 miesiące również spędzi w areszcie. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Autor: mł.asp Marzena Laczkowska