Policjanci zatrzymali podejrzanych o zabójstwo 41-letniego mężczyzny Data publikacji 27.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie ze śledczymi z Rybnika zatrzymali 2 osoby, podejrzane o zabójstwo 41-latka z Czerwionki-Leszczyn. Mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i zostali aresztowani przez sąd na 3 miesiące. Za zabójstwo grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy z 23/24 czerwca w Czerwince-Leszczynach. 41-letni mieszkaniec tej miejscowości został znaleziony na ulicy 3-go Maja, miał rany cięte oraz kłute na całym ciele. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Jak ustalili śledczy w Czerwionce-Leszczynach na ul. 3-go Maja doszło do awantury pomiędzy trzema mężczyznami. Dwaj z nich w pewnym momencie wyciągnęli noże i zadali ciosy 41-latkowi. Sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do knurowskiego szpitala, gdzie zmarł. Już po kilkunastu godzinach policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z kolegami z Rybnika i Czerwionki-Leszczyn zatrzymali do tej sprawy 2 dwóch mężczyzn w wieku 28 i 31 lat. Obaj zostali doprowadzeni do rybnickiej Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty zabójstwa. Decyzją Sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Śledczy pod nadzorem rybnickiej prokuratury nadal prowadzą czynności, które mają na celu ustalenie dokładnego przebiegu i okoliczności tego zdarzenia.

