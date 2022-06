Wrocławscy policjanci pomogli nieprzytomnej kobiecie

Była noc, gdy do funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego komendy miejskiej podbiegł zaniepokojony mężczyzna, informując ich o nieprzytomnej kobiecie leżącej pod pobliskim wiaduktem. Reakcja policjantów była natychmiastowa. Pojechali we wskazane miejsce, gdzie znajdowała się poszkodowana 28-latka. Sprawdzili jej funkcje życiowe, udzielając niezbędnej pomocy przedmedycznej, po czym ułożyli w pozycji bezpiecznej. Mundurowi do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego monitorowali jej stan.