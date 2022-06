Spotkanie z potomkami bohatera – patrona Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Data publikacji 27.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 22 czerwca, w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 100. rocznicy wstąpienia w szeregi Policji Państwowej kom. PP Józefa Biniasia - patrona Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu Pan nadinsp. Dariusz Wesołowski, który miał zaszczyt gościć potomków naszego Patrona: pana Wiesława Intka wraz z małżonką oraz pana Marka Kondraciuka wraz z bliskimi. Spotkanie odbyło się w wyjątkowej scenerii Izby Pamięci KWP we Wrocławiu, a więc w miejscu, w którym dolnośląski garnizon Policji realizuje swoją misję budowania etosu naszej formacji.

Działania te oparte są o dwa filary tj. kultywowanie pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP oraz realizację przedsięwzięć edukacyjnych. Od 2019 roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu we współpracy z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu współuczestniczy w realizacji programu Wojewody Dolnośląskiego pn. "Ocalamy", którego ideą jest oznaczanie grobów osób, które walczyły o niepodległości oraz niezawisłość Polski, specjalnym insygnium. Do tej pory wspomnianym insygnium oznaczono nagrobki "pro memoriam" funkcjonariuszy Policji Państwowych, których potomkowie osiedli na terenie Dolnego Śląska.

Równolegle, w ścisłej współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu, w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji, organizowany jest cykl wykładów połączonych z warsztatami pn. "Śledztwo Katyńskie". Warsztaty dedykowane są uczniom uczęszczającym do klas mundurowych o profilu policyjnym oraz nowo przyjętym funkcjonariuszom Policji, którzy będą dopiero skierowani na kurs podstawowy. Podczas warsztatów, wiedza na temat Zbrodni Katyńskiej ukazana jest w wyjątkowy sposób. Poznając warsztat naukowców uczestniczących w pracach ekshumacyjnych, w oparciu o materialne szczątki wydobyte ze zbiorowych mogił tj. medale, odznaczenia, oznaczenia stopni, guziki itp., docierają do biografii konkretnej ofiary, której jedyną winą, w oczach oprawców, była zaszczytna służba Polsce.

Z okazji 100. rocznicy wstąpienia kom. PP Józefa Biniasia w szeregi Policji, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Prezydialnym KWP we Wrocławiu, opracowało sylwetki patrona dolnośląskich policjantów oraz nadkom. PP Piotra Jurczaka - Patrona Izby Pamięci KWP we Wrocławiu, których biogramy włączone zostaną w poczet programu "Śledztwo Katyńskie". W ten symboliczny sposób uczciliśmy pamięć o naszych wybitnych poprzednikach w służbie, pozwalając by wiedza o nich była dostępna dla szerokiego grona zainteresowanych.

Podczas uroczystego spotkania swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Kresa, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu Pani Katarzyna Pawlak-Weiss, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa we Wrocławiu IPN we Wrocławiu Wojciech Trębacz. Podczas prelekcji oraz warsztatów przygotowanych przez Przemysława Mandelę (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa), Jerzego Rudnickiego (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej) oraz Kamilę Skłodowską (Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu), wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z biogramem kom. PP Józefa Biniasia oraz wyjątkową wystawą oryginalnych materiałów dokumentujących jego służbę, zebranych i udostępnionych dzięki uprzejmości pana Marka Kondraciuka, wnuka naszego Patrona. W trakcie spotkania głos zabrał Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, który podkreślił rolę kultywowania dziedzictwa Policji Państwowej jako fundamentu kształtowania etosu naszej formacji. Swoje słowa wygłosił również nadinsp. Dariusz Wesołowski, który podziękował rodzinie kom. PP Józefa Biniasia za przybycie. Jednocześnie podkreślił, że dolnośląski garnizon Policji z dumą nosi imię ich wybitnego przodka, którego oddanie służbie jest wzorem do naśladowania dla współczesnych funkcjonariuszy.

Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy o poświęceniu dla służby i ojczyzny, o tym jak pamięć o przodkach może przetrwać dzięki ich potomkom, ale też była to niezwykła okazja, aby poznać bliżej Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Naczelnik Wydziału Prezydialnego kom. Arkadiusz Majcherek oprowadził rodzinę patrona po gmachu naszej jednostki, który jest również częścią historii dolnośląskich funkcjonariuszy.

Tego typu wydarzenia, są niezwykle cenne nie tylko dla nas, jako policjantów, ale też dla wszystkich, którym zależy na kultywowaniu pamięci o bohaterach, takich jak kom. PP Józef Biniaś. To właśnie dzięki nim, możemy być tu, gdzie jesteśmy dziś.

sierż. szt. Krzysztof Marcjan

Źródło:

kom. Arkadiusz Majcherek

Wydział Prezydialny

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu