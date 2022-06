Kolejny zatrzymany oszust. Mężczyzna podał się za policjanta, a następnie pracownika banku Data publikacji 28.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszukana kobieta po rozmowie z rzekomym funkcjonariuszem Policji, a następnie z fałszywym pracownikiem banku, wypłaciła ze swojego konta 44 tysiące złotych i wpłaciła je na konto przestępców. Otwoccy policjanci w wyniku intensywnych czynności namierzyli i zatrzymali 34-letniego oszusta. Już usłyszał zarzuty. Sąd Rejonowy w Otwocku na wniosek prokuratora aresztował go na okres trzech miesięcy. Pamiętajmy o zasadzie ograniczonego zaufania. Po drugiej stronie słuchawki może znajdować się każdy!

Do otwockiej komendy zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie dotyczące oszustwa. Z jej relacji wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji, który powiedział, że poszukiwana przez policję osoba mogła wypłacić z jej rachunku bankowego pieniądze. Pokrzywdzona w celu zweryfikowania tej informacji, zalogowała się na swój rachunek bankowy, gdzie stwierdziła, że stan środków na koncie nie zmienił się. Po przekazaniu tej informacji rzekomemu policjantowi, rozmówca przekierował połączenie do pracownika banku. Rzekomy pracownik banku poinformował kobietę, że ktoś zhakował jej dane osobowe chcąc wziąć na nią kredyt. Wówczas rozmówca polecił kobiecie wpłacić pieniądze na bezpieczne konto. Kobieta postępując zgodnie z poleceniami fałszywego pracownika banku wypłaciła pieniądze. Następnie wpłaciła je wpłatomatem przy użyciu kodów blik, które otrzymała od oszusta. Kobieta cały czas była połączona telefonicznie z przestępcą. Finalnie dokonała kilka przelewów i w konsekwencji straciła 44 tysięce złotych.

Funkcjonariusze powołani do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją natychmiast podjęli działania zmierzające do ustalenia osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Na terenie powiatu żyrardowskiego zatrzymali 34-latka podejrzewanego o to przestępstwo. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

Po zebraniu materiału dowodowego śledczy przedstawili 34-latkowi zarzuty dotyczące oszustwa. Sąd Rejonowy w Otwocku na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Sprawa jest rozwojowa, funkcjonariusze ustalają wspólników podejrzanego.

Czynności nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Otwocku.

Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania. Jeżeli nie jesteś pewny czy rozmawiasz z policjantem, pracownikiem banku, czy innej instytucji, rozłącz się. Następnie zadzwoń na numer alarmowy 112 lub na infolinię banku i potwierdź, czy kontakt, który miał miejsce, nie był próbą wyłudzenia danych.

