Policjant w czasie wolnym uratował tonącego mężczyznę Data publikacji 28.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę (26 czerwca) w czasie wolnym od służby, przebywający nad jeziorem słubicki policjant sierżant Patryk Lach uratował wspólnie z trzema młodymi mężczyznami tonącego 62-latka. Mężczyzna znajdując się pod wpływem alkoholu postanowił przepłynąć jezioro wpław. Jednak brak umiejętności oraz stan, w którym się znajdował doprowadziły do tego, że mężczyzna zaczął tonąć. Tylko dzięki godnej naśladowania postawie i natychmiastowej reakcji funkcjonariusza oraz trzech młodych mężczyzn zdołano uratować tonącego, holując go na brzeg, gdzie czekała na niego pomoc medyczna.

Pomimo wzmożonych działań informacyjno-edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu osób, które przebywają w wodzie lub nad wodą do groźnego zdarzenia doszło w miniona niedzielę (26 czerwca) na terenie jeziora Reczynek w Ośnie Lubuskim. 62-letni wędkarz po spożytym na brzegu alkoholu postanowił, przepłynąć jezioro wpław. W połowie pokonywanego dystansu, mężczyzna opadł z sił i zaczął tonąć. Wypoczywający na brzegu stróż prawa ze słubickiej komendy widząc to, szybko zareagował i razem z trzema młodymi mężczyznami nie dopuścił do jego zatonięcia. Przytomnego mężczyznę udało się szczęśliwie odholować na brzeg. Miał on jednak problemy z oddychaniem, na szczęście na brzegu czekała na niego załoga ratownictwa medycznego, która przetransportowała go do szpitala. Nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny w tym przypadku zakończyło się dla niego szczęśliwie, jednak nie zawsze w pobliżu będzie policjant lub inny człowiek z tak wielką odwagą i sercem, który zaryzykuje własnym życiem, aby uratować tonącego.

W związku z nadejściem wakacji i sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, do odpoczynku nad akwenami wodnymi decyduje się duża liczba osób, dlatego policjanci apelują o zachowanie rozsądku i wszelkich zasad ostrożności wchodząc do wody. Mundurowi także zwracają uwagę, aby do akwenów wodnych podchodzić z respektem, a kąpiel pod wpływem alkoholu traktować jak jazdę samochodem - „piłeś - nie wchodź!!!”.

Poniżej prezentujemy link ogólnopolskiej akcji Policji jak zadbać o bezpieczeństwo nad wodą. Poświęć chwilę i przeczytaj:

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ” - SPOTY INFORMACYJNE

aspirant Agnieszka Kaczmarek

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach