Nielegalne zgromadzenie podczas Światowego Forum Miejskiego WUF11

Dzisiaj przed biurem poselskim Premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach interweniowali policjanci z KMP Katowice oraz katowickiego oddziału prewencji. Na miejscu doszło do spontanicznego zgromadzenia, które na czas trwania w Katowicach Światowego Forum Miejskiego WUF11 są zabronione na podstawie przepisów specustawy. Uczestnicy zgromadzenia nie reagowali na wezwania policjantów do rozejścia się. Wszyscy zostali wylegitymowani i odpowiedzą za swoje zachowanie. Na miejscu nie doszło do eskalacji sporu dzięki szybkiej reakcji mundurowych i rozmów prowadzonym przez policjantów z Zespołu Antykonfliktowego KWP w Katowicach.

Przypominamy, że Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją 11 sesji WUF , w art. 21 zabrania uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych na terenie Katowic w czasie trwania forum. Niestety dzisiaj uczestnicy takiego spontanicznego zgromadzenia w Katowicach nie reagowali na wezwania policjantów do rozejścia się.