Rekordowa liczba kierowców po alkoholu Data publikacji 28.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko wczoraj policjanci z drogówki zatrzymali blisko 60 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. W tym roku to najwięcej pijanych kierowców zatrzymanych jednego dnia na podlaskich drogach. Niechlubnym rekordzistą okazał się jednak 33-letni mieszkaniec Sokółki. Kierowca chevroleta miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Wczoraj ponad 150 policjantów z drogówki, prowadziło wzmożone kontrole stanu trzeźwości kierowców na drogach Podlasia. W sumie od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora funkcjonariusze przebadali ponad 8,5 tysiąca kierowców. Niestety, wciąż nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak poważnym zagrożeniem na drodze jest alkohol. Nawet jego niewielka ilość w organizmie wpływa na koncentrację i refleks kierującego. Policjanci zatrzymali aż 58 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. W tym roku to najwięcej pijanych kierowców zatrzymanych jednego dnia na podlaskich drogach.

Niechlubnym rekordzistą okazał się 33-letni kierowca chevroleta zatrzymany przez sokólskich policjantów. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Natomiast w ręce kolneńskich policjantów wpadła 44-letnia kierująca volkswagenem. Kobieta zlekceważyła polecenie policjanta do zatrzymania się i ominęła punkt kontrolny. Zatrzymała się kilkaset metrów dalej, kiedy usłyszała sygnały radiowozu. Tłumaczyła policjantom, że nie chciała stracić prawa jazdy, a podejrzewała, ze może być pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że miała niemal pół promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. Odpowie ona również za niezatrzymanie się na polecenie policjanta. Natomiast policjanci z łomżyńskiej drogówki zatrzymali kierowcę volkswagena, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Mundurowi ustalili, że 27-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za wcześniejszą jazdę po alkoholu. Jednak mógł on prowadzić auto, pod warunkiem, że będzie ono wyposażone w blokadę alkoholową. Jednak samochód mężczyzny takiej blokady nie miał. Za złamanie sądowego zakazu grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Odpowiedzialny kierowca to przede wszystkim trzeźwy kierowca, który potrafi przewidywać sytuacje na drodze i nigdy nie wsiada za kierownicę, gdy wypije alkohol. Hasło "Piłeś? Nie jedź!" jest zawsze aktualne. W 2021 roku podlascy policjanci zatrzymali ponad 3360 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po wcześniejszym spożywaniu alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali w minionym roku 40 wypadków, w których 6 osób zginęło, a 40 zostało rannych.

Relacje z działań "Trzeźwy poniedziałek" w poszczególnych komendach Policji:

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie