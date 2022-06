Kierując motocyklem bez uprawnień przekroczył limit prędkości o 102 km/h Data publikacji 29.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W piątek 24 czerwca br. policjanci grupy SPEED KWP w Krakowie, zatrzymali do kontroli drogowej 21 – letniego kierującego motocyklem marki Honda, który jechał z prędkością 152 km/h, w miejscu gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h, tj. o 102 km więcej.

Zdarzenie to miało miejsce około godz. 13.00 w Głogoczowie, na drodze krajowej nr 7. Po zatrzymaniu mężczyzny przez patrol SPEED z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego okazało się, że motocyklista nie posiada on wymaganego prawa jazdy kat A. Mając powyższe na uwadze, odstąpiono od ukarania mandatem karnym, gdyż sprawa musi zostać skierowana do Sądu. Za powyższe naruszenia prawa może być orzeczona kara grzywny do 30 tys. zł., oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do lat 3.

Lekceważenie przepisów ruchu drogowego przez motocyklistów może skończyć się tragicznie. Od początku roku na małopolskich drogach zginęło już 12 motocyklistów, tj. o 7 więcej niż w tym samum czasie roku ubiegłego.

Brakiem odpowiedzialności wykazują się kierujący motocyklami, poruszający się po drogach bez wymaganych uprawnień.

W bieżącym roku w Małopolsce skierowano już 316 wniosków do Sądu na kierujących motocyklami tj. o 193 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Większość z nich dotyczyła właśnie prowadzenia pojazdu bez uprawnień.

Apelujemy o bezpieczną i rozważną jazdę tymi jednośladami.