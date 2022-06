Policjanci przyszli z pomocą w ostatniej chwili Data publikacji 29.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka i skuteczna interwencja policjantów z Biskupca prawdopodobnie uratowała życie 39-latki, która próbowała je sobie odebrać. Pomoc przyszła w ostatniej chwili. Kobieta ostatecznie trafiła pod opiekę medyczną.

Policjanci stojący przed radiowozem

W ubiegły piątek (24.06.2022) oficer dyżurny Komisariatu Policji w Biskupcu otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że pewna kobieta przebywająca w jednej z miejscowości na terenie gminy, może znajdować się w okolicznościach zagrażających jej życiu lub zdrowiu. W celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenia natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta po wyjściu z mieszkania od znajomego najprawdopodobniej poszła w kierunku boiska sportowego. Tam policjanci zauważyli nieprzytomną kobietę z założonym na szyi sznurkiem przywiązanym do słupka. Policjanci natychmiast przystąpili do działania – ściągnęli pętle z szyi kobiety, a następnie udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Po chwili 39-latka odzyskała świadomość. Kobieta ostatecznie trafiła do szpitala, gdzie otrzymała specjalistyczną pomoc.

Szybka i skuteczna interwencja funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Biskupcu - asp. szt. Daniela Ilnickiego i sierż. Pawła Skowrońskiego, którzy bez wahania ruszyli na ratunek, zapobiegła możliwej tragedii.

Zadzwoń po pomoc! Każda osoba, która zmaga się z trudnymi chwilami, nie potrafi sama sobie pomóc, a tej pomocy potrzebuje, może skorzystać ze wsparcia specjalistów. Nie wstydź się zadzwonić! Są osoby, które czekają na Twój telefon. Nie stawiają diagnozy, nie leczą, bo tego nie da się zrobić przez telefon. Ale wysłuchają, podpowiedzą co robić i udzielą wsparcia. Wytłumaczą też na czym polega np.: leczenie depresji oraz terapia osób z rozpoznaną depresją. Zadzwoń pod numer 22 484 88 01 i dowiedz się więcej. Jest to Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA. Więcej szczegółów znajdziesz też na stronie: https://stopdepresji.pl/antydepresyjny-telefon-zaufania/

(aj/tm)