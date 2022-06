Ukradł puszkę z datkami na chore dziecko – mężczyzna ustalony i zatrzymany przez policjantów Data publikacji 29.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Czyn jakiego dopuścił się 54-latek zasługuje na szczególe potępienie. Udając klienta lodziarni ukradł puszkę z datkami na rzecz chorego dziecka w której znajdowało się około 1 tysiąc złotych. Mężczyzna został ustalony i zatrzymany przez sulęcińskich policjantów, w czym bardzo pomocne okazało się nagranie monitoringu z pobliskiego marketu. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych udało się odzyskać część pieniędzy. Sprawca przestępstwa musi liczyć z karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 23 czerwca 2022 roku doszło do niezwykle bulwersującego zdarzenia. Było tuż przed godziną 19.00, gdy do jednej z sulęcińskich lodziarni podszedł „klient”. Nie był on jednak zainteresowany zakupem słodyczy. Wykorzystał chwilę nieuwagi sprzedawczyni, chwytając za puszkę z datkami na chore dziecko. Następnie szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.

Kobieta o fakcie kradzieży poinformowała Policję. Mundurowi natychmiast ruszyli do działania. Pomocny okazał się monitoring z pobliskiego marketu. Nagranie, w połączeniu z bardzo dobrym rozpoznaniem policjantów w środowisku przestępczym, doprowadziło to zatrzymania sprawcy kradzieży. Okazał się nim 54-letni mieszkaniec Sulęcina. Funkcjonariusze ustalili, że zaraz po zdarzeniu mężczyzna otworzył puszkę, skąd wyciągnął kilka banknotów, a następnie ukrył resztę pieniędzy w pobliskim parku. Następnego dnia planował wrócić po łup, aby wydać pozostałą kwotę. Jego plany skutecznie pokrzyżowali policjanci, odzyskując część zgromadzonych w puszce pieniędzy, w której pierwotnie znajdowało się około 1 tysiąc złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, który zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)