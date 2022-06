Obywatele Nigru i Nigerii podejrzani o usiłowanie pomocnictwa przy nielegalnym przekraczaniu granicy Data publikacji 29.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejni kurierzy zatrzymani za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Tym razem to 27-letni obywatel Nigru oraz 30-letni obywatel Nigerii. Mężczyźni nissanem i volvo próbowali przewieźć osoby, które nielegalnie przebywały na terenie Polski. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Za udział w tym procederze grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dziś o ich dalszym losie zadecyduje sąd.

W niedzielę, 26.06.2022 roku, wieczorem, hajnowscy policjanci otrzymali informację, że do lasu pod Lipinami wjechały dwa samochody - jeden na warszawskich, a drugi na holenderskich numerach rejestracyjnych. Po chwili na drodze leśnej, pomiędzy Lipinami a uroczyskiem Krynoczka, policjanci z hajnowskiej patrolówki zauważyli nissana i volvo. Obok nich stało dwóch mężczyzn. W tym samym czasie, z masywu leśnego na drogę wyszły cztery kolejne osoby. Okazało się, że kierowcami samochodów byli 27-letni obywatel Nigru oraz 30-letni obywatel Nigerii. Pozostałe osoby to dwaj obywatele Kongo, obywatel Maroka oraz obywatel Kamerunu, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. 27 i 30-latek przyznali policjantom, że na co dzień studiują w Warszawie, a w rejon Hajnówki przyjechali odebrać z lasu nieznane im osoby.

Obaj zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Pozostałe osoby, które nielegalnie przybywały na terenie Polski zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej. 27 i 30-latek usłyszeli zarzuty usiłowania pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Dziś o ich dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)