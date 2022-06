Policyjna eskorta pomogła uratować życie dziewczynki Data publikacji 29.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję podjęli policjanci ruchu drogowego z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej. Podczas patrolowania drogi szybkiego ruchu S8 funkcjonariusze zwrócili uwagę na dynamicznie przemieszczającego się kierującego osobowym oplem. Po zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że wiezie on do szpitala swoją chorą 12-letnią córkę, która jest nieprzytomna. W tej sytuacji reakcja mundurowych mogła być tylko jedna, natychmiast podjęli się eskorty pilnie potrzebującej pomocy dziewczynki i jej ojca do szpitala. Na szczęście udało się szybko przewieźć dziecko na SOR specjalistycznej placówki medycznej, gdzie na 12-latkę już czekali medycy.

Kilka dni temu policjanci ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podjęli niecodzienną interwencję, podczas której od ich natychmiastowej reakcji i skutecznych działań zależało życie dziecka.



Cała historia zaczęła się od zwrócenia uwagi przez funkcjonariuszy na dynamicznie przemieszczającego się kierowcę opla, który na drodze szybkiego ruchu S8 przemieszczał się w sposób niedostosowany do panujących warunków ruchu. Mundurowi postanowili zatrzymać mężczyznę do kontroli drogowej, aby poznać przyczynę jego zachowania na drodze.



Gdy opel się zatrzymał, wybiegł z niego roztrzęsiony 42-latek, który przekazał policjantom, że na tylnym siedzeniu auta przewozi nieprzytomną 12-letnią córkę, która potrzebuje pilnej pomocy medycznej. W tej sytuacji reakcja mundurowych mogła być tylko jedna, natychmiast podjęli się eskorty pilnie potrzebującej pomocy dziewczynki i jej ojca do szpitala, wykorzystując do tego sygnały świetlne i dźwiękowe. W międzyczasie funkcjonariusze powiadomili o zaistniałej sytuacji dyżurnego, który przekazał tę informację do placówki medycznej, aby lekarze byli przygotowani na przyjęcie pacjentki w stanie zagrażającym jej życiu.



Na szczęście pilotaż do szpitala przebiegł bez zakłóceń i 12-latka mogła zostać niezwłocznie przekazana lekarzom, którzy czekali już na nią przed SOR-em. Niewykluczone, że bez szybkiej i skutecznej pomocy dolnośląskich policjantów życie dziecka nie udałoby się uratować



Pamiętajmy, że każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.



mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu