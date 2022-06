60 zarzutów za oszustwa przy zawieraniu polis ubezpieczenia OC

Kilka dni temu jeleniogórscy policjanci zakończyli postępowanie i skierowali do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko 41-latce podejrzanej o serię oszustw na szkodę różnych osób oraz firm ubezpieczeniowych. W tej sprawie kobiecie przedstawiono 60 zarzutów, a straty pokrzywdzonych oszacowano na co najmniej 41 tysięcy złotych. Z popełnianych przestępstw 41-latka uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Teraz za oszustwa grozić jej może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.