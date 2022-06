Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 30.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z opoczyńskiej komendy uratowali życie 49-latkowi. Mężczyzna groził, że popełni samobójstwo. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Ostatecznie mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Informację o mężczyźnie, który deklarował chęć odebrania sobie życia, dyżurny opoczyńskiej jednostki otrzymał 29 czerwca 2022 roku o od dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna przebywał w okolicy. Oficer dyżurny skierował we wskazany rejon policjantów. Niedaleko wiaduktu kolejowego mundurowi zauważyli człowieka wspinającego się po nasypie kolejowym. Mężczyzna wchodził wprost na tory kolejowe Centralnej Magistrali Kolejowej. Na widok policjantów przyśpieszył i nie reagował na ich wołanie. Funkcjonariusze podbiegli do mężczyzny i udaremnili mu wejście na tory. W trakcie rozmowy starali się go uspokoić. Dzięki reakcji policjantów i sprawnie przeprowadzonej interwencji 49-latkowi nic się nie stało. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

Pamiętajmy o tym, aby nie pozostawać obojętnym w takiej sytuacjach. Pomimo tego, że w życiu społecznym problem samobójstw wciąż pozostaje tematem tabu, nie wolno lekceważyć informacji od osób, które w jakikolwiek sposób deklarują chęć odebrania sobie życia. Nie ulegajmy stereotypom i uprzedzeniom wobec takiej osoby. Nie wierzmy w popularny mit, że jeśli ktoś mówi o chęci odebrania sobie życia, tak naprawdę nie zrobi tego. Jak pokazują badania nie jest to prawdą.

(KWP w Łodzi / mw)