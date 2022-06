Trójka dzielnicowych z Komisariatu Policji VII w Krakowie uratowała życie 74-latki Data publikacji 30.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze sierż. Kamila Werewka, sierż. Małgorzata Skrabalak i mł.asp. Łukasz Kaczmarczyk, dzielnicowi z Komisariatu Policji VII w Krakowie, ratowali życie kobiety, która leżała nieprzytomna w rejonie os. Bohaterów Września. Do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego funkcjonariusze prowadzili naprzemiennie resuscytację krążeniowo-oddechową i zabezpieczali miejsce zdarzenia przed dostępem przypadkowych osób. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe złożyło na ręce przełożonych dzielnicowych podziękowania oraz wyrazy uznania dla profesjonalizmu i umiejętności policjantów.

W poniedziałek, 27 czerwca 2022 roku około godz. 10.00, w rejonie pętli tramwajowej na os. Bohaterów Września, trójka dzielnicowych w trakcie obchodu służbowego zauważyła leżącą na trawniku starszą kobietę. Obok seniorki stał mężczyzna, jak się okazało, świadek i pierwsza osoba, która pospieszyła na ratunek nieprzytomnej osobie. Policjanci wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego oraz poinformowali o zdarzeniu oficera dyżurnego. Widząc, że sytuacja jest bardzo poważna, a każda sekunda gra kluczową rolę w ratowaniu życia kobiety, dzielnicowi przystąpili do czynności ratunkowych. Dzielnicowi ocenili funkcje życiowe 74-latki.Ponieważ u kobiety nie było wyczuwalnego tętna ani oddechu, niezwłocznie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą prowadzili naprzemiennie i nieprzerwanie do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Policjanci zabezpieczyli również za pomocą radiowozu miejsce, gdzie prowadzone były czynności ratunkowe, uniemożliwiając dostęp „gapiom i przypadkowym osobom. Akcja ratunkowa prowadzona przez dzielnicowych z Komisariatu Policji VII w Krakowie zakończyła się szczęśliwie przywróceniem funkcji życiowych u 74-latki. Przytomna kobieta została zabrana przez załogę pogotowia ratunkowego do jednego z krakowskich szpitali. Jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Podziękowanie za profesjonalizm, wzorową postawę oraz wysokie umiejętności sierż. Kamili Werewki, mł. asp. Łukasza Kaczmarczyka oraz sierż. Małgorzaty Skrabalak złożył na ręce przełożonych policjantów przedstawiciel Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Jak podkreślił, „Funkcjonariusze prowadzili do przyjazdu ZRM resuscytację, która cechowała się wysoką jakością oraz znajomością aktualnych algorytmów postępowania. Raz jeszcze pragnę wyrazić swój podziw i uznanie dla wzorcowej postawy wyżej opisanej załogi”.

My również gratulujemy trójce dzielnicowych z Komisariatu Policji VII w Krakowie, których umiejętności i gotowość pomocy zasługują na najwyższe uznanie. Ochrona i ratowanie ludzkiego życia, to najważniejsze zadania z jakimi w codziennej służbie spotykają się policjanci. Cieszymy się, że podczas poniedziałkowej akcji ratunkowej sierż. Kamila Werewka, sierż. Małgorzata Skrabalak oraz mł. asp. Łukasz Kaczmarczyk wywiązali się z niej tak wzorowo.

(KWP w Krakowie / sc)