Dolnośląscy policjanci odzyskali pojazdy warte łącznie ponad 440 tysięcy złotych Data publikacji 30.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywna praca operacyjna funkcjonariuszy Zespołu dw. z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego z komisariatu na wrocławskich Krzykach doprowadziła do odzyskania wartego blisko 80 tysięcy złotych motocykla marki BMW, skradzionego na terenie Francji. Natomiast działania lubańskich kryminalnych przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz Czech doprowadziły do odzyskania osobowego Mercedesa o wartości ponad 360 tysięcy złotych.

Policjanci z Zespołu dw. z Przestępczością Samochodową z komisariatu na wrocławskich Krzykach przeprowadzili szereg czynności operacyjno-procesowych, w wyniku których ujawnili i zabezpieczyli utracony na terenie Francji motocykl BMW.

Funkcjonariusze pojechali pod adres, do jednej z podwrocławskich miejscowości, gdzie według ich wiedzy miał się znajdować skradziony motocykl. Na miejscu, jego obecny właściciel wskazał miejsce postoju jednośladu. Dokładne sprawdzenie numeru VIN oraz tabliczek znamionowych potwierdziły przypuszczenia policjantów – był to motocykl skradziony na terenie Francji. Jego wartość to blisko 80 tysięcy złotych.

Obecny właściciel przekazał policjantom, w jakich okolicznościach nabył pojazd. Wszystko zaczęło się od ogłoszenia, które wyszukał na jednym z popularnych portali sprzedażowych w Internecie.

Motocykl nabył wraz z kompletem dokumentów, a po sporządzeniu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu umówionej kwoty wrócił nim do domu. Motocykl zarejestrował i użytkował, niczego nieświadomy do dnia, w którym do jego drzwi zapukali policjanci. Jednoślad został umieszczony na policyjnym parkingu, a wrocławscy policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

W innej części województwa skoordynowane działanie policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego w Wałbrzychu oraz Policji z Czech doprowadziły do odzyskania samochodu osobowego.

Pojazd został ujawniony przez policjantów na parkingu sklepowym w Lubaniu. Samochód o wartości ponad 360 tysięcy złotych został skradziony z terenu Czech. Funkcjonariusze z Lubania poprzez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji powiadomili Policję czeską o odzyskaniu pojazdu i po wykonaniu niezbędnych czynności Mercedes-Benz GLE 400 został wydany właścicielowi. Lubańscy policjanci prowadzą działania zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia i zatrzymania osób mających związek z tą kradzieżą.

