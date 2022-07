Miłośnicy motocykli podejrzani o przemyt narkotyków Data publikacji 01.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w gangu, którego członkowie przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski m.in. za pomocą awionetki. Podczas akcji zabezpieczono narkotyki, paralizatory, kije bejsbolowe, maczety, kastety, emblematy z napisem Policja czy motocykl Harley Davidson skradziony w Niemczech. W akcji uczestniczyli policjanci z CPKP BOA i SPKP. Śledztwo, w którym łącznie występuje 12 podejrzanych, nadzoruje Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej.

Policjanci z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, ustalają sposób działania i kolejnych podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem przemytu marihuany z Hiszpanii do Polski. Jak ustalono wspólnie z KWP w Gorzowie Wielkopolskim, członkowie gangu przemycali narkotyki zarówno drogą lądową przy użyciu samochodów ciężarowych, jak również drogą lotniczą za pomocą niewielkiego samolotu typu awionetka. O sprawie pisaliśmy w materiałach pt.: „Awionetka miała służyć do przemytu narkotyków - CBŚP i PK przejęły marihuanę i samolot” oraz „Zatrzymany podejrzany o zorganizowanie przemytu narkotyków awionetką z Hiszpanii”.

W minionym tygodniu policjanci CBŚP, wsparci przez CPKP BOA i SPKP, przeprowadzili kolejne uderzenie w gang, zatrzymując pięciu mężczyzn w wieku od 31 do 43 lat. Niektórzy z nich pełnią funkcje kierownicze jednego z poznańskich, nieformalnych klubów motocyklowych. Akcję przeprowadzono na terenie województwa wielkopolskiego. Wówczas to, podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli marihuanę, tabletki ecstasy, amfetaminę, paralizatory, kije bejsbolowe, maczety, kastety oraz emblematy z napisem Policja. Ponadto policjanci odzyskali motocykl Harley Davidson, wart ok. 20 tys. euro, który został skradziony w Niemczech w 2018 roku. Zabezpieczono także do badań motocykl i silnik motocyklowy marki Harley Davidson, w związku z brakiem cech identyfikacyjnych.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono również ciągnik siodłowy z naczepą, Mercedes GLE, Audi A6, 4 motocykle oraz blisko 120 tys. zł w różnej walucie. Łączną wartość zabezpieczonego mienia wstępnie oszacowano na kwotę ponad milion złotych. Podczas działań policjanci znaleźli i zabezpieczyli także 6 kamizelek świadczących o przynależności klubowej.

W Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków, a także prania pieniędzy. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

Łącznie w śledztwie występuje już 12 podejrzanych, w tym podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ustalono i zabezpieczono także mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę ponad miliona złotych. Podczas pierwszej realizacji przejęto również 73 kg marihuany.