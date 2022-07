Profilaktyczne badania policjantów i pracowników Policji Data publikacji 01.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przeprowadzono pierwszą z 7 edycji badań profilaktycznych w kierunku wykrycia zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby (WZW) typu C w ramach „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Program finansowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu, a korzystać z niego mogą policjanci i pracownicy, którzy wyrazili chęć udziału w badaniu.

Chęć wykonania badania zadeklarowało 408 osób. Jak podkreślają specjaliści, wczesne wykrycie choroby to większa szansa na wyleczenie, więc warto skorzystać z bezpłatnych badań. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, insp. Waldemar Wołowiec wyraził zgodę na utworzenie punktu pobrań próbek krwi i przeprowadzenie badań wśród funkcjonariuszy i pracowników policji KWP zs. w Radomiu, Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, a tym samym umożliwił skorzystanie z możliwości przebadania się w kierunku wykrycia zakażenia przez WZW typu C.

Badanie podzielone jest na dwie części. W pierwszej części przeprowadzany jest krótki wykłady dotyczący informacji na temat wirusowego zapalenia wątroby typu c. W drugiej części zostaje pobrany materiał biologiczny do badań od osób, które zdeklarowały chęć wzięcia udziału w badaniu.

Warto przypomnieć, że WZW typu C jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirus Hepatitis C Virus, w skrócie HCV. Wykryto go w 1989 roku. Na świecie wirusem HCV zakażonych jest, według różnych źródeł, od 80 do 160 milionów ludzi. W Polsce co roku rozpoznaje się kilka tysięcy zakażeń. Ponad 150 tysięcy osób w Polsce jest zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C, z czego 95 % nie jest tego świadoma.

Jak można się zarazić?

• podczas zabiegów medycznych związanych z naruszeniem ciągłości tkanek, jeśli nie są przestrzegane procedury zapobiegające zakażeniom, np.: zastrzyki, pobranie krwi, zabiegi stomatologiczne, operacje chirurgiczne;

• podczas wstrzykiwania substancji odurzających (narkotyków) lub innych substancji w celach niemedycznych bez zachowania zasad bezpieczeństwa iniekcji;

• w trakcie zabiegów kosmetycznych wykonywanych z użyciem niesterylnych ostrych narzędzi, zabiegów medycyny estetycznej jak nakłucia kosmetyczne, piercing, tatuaż itp.;

• przy kontakcie z krwią - zawodowo bądź przypadkowo, np. podczas wypadku, bójki, w sportach kontaktowych (np. boks, judo);

• podczas wspólnego używania przyborów kosmetyczno-higienicznych (np. maszynki do golenia i inne ostre narzędzia kosmetyczne);

• drogą kontaktów seksualnych (w przypadku uszkodzeń oraz stanów zapalnych skóry i błon śluzowych okolic narządów płciowych, odbytu i jamy ustnej);

• może przenosić się z matki na dziecko w czasie ciąży i porodu.

Autor: dr n. med. Brygida Beck - Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu/podkom. Tomasz Łabys - Wydział Kadr i Szkolenia KWP